Die Zahl der durch Zecken übertragenen Infektionskrankheiten in Berlin ist in diesem Jahr zurückgegangen. Bisher seien 660 Borreliose-Infektionen und ein Fall der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) gemeldet worden, teilte die Krankenkasse Barmer mit Bezug auf der Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit. 2021 habe es zum gleichen Zeitpunkt 824 Borreliose- und drei FSME-Fälle gegeben.