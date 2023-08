Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat wegen neuer Vorgaben vor einem möglichen Aus für die derzeit drei Frühchenstationen an Kliniken im Land gewarnt. "Wenn wir nächstes Jahr auf 25 Kinder, die behandelt werden müssen, hochgehen, dann ist auch Brandenburg/Havel und selbst unsere beiden Großstädte Cottbus und Potsdam schon gefährdet", sagte Nonnemacher am Mittwochabend in der RBB-Sendung "Brandenburg Aktuell". "Wir müssen solche Zentren vorhalten."