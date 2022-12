Der Förderkreis des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann hat eine umfangreiche Hilfslieferung in die Ukraine gebracht: Medikamente für Frühgeborene, Kinder und Verwundete, Verbandsstoffe sowie Überwachungs- und Diagnosegeräte seien an Kinderkrankenhäuser in Kriegsgebieten verteilt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Anschaffung der Hilfsgüter wurde vom Land mit 60.000 Euro aus Lottomitteln gefördert.