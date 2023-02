Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf eine 41-Jährige hat die Berliner Staatsanwaltschaft deren Ex-Partner angeklagt. Wegen gefährlicher Körperverletzung soll er vor das Berliner Landgericht kommen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Nach den Ermittlungen kam es im Oktober 2022 zum Streit zwischen den Ex-Partnern, weil sich der damals 43-Jährige unberechtigt Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft haben. Dabei soll der Mann der 41-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Die Frau konnte mit Hilfe der gemeinsamen Tochter aus der Wohnung flüchten. Eine Not-Operation habe ihr das Leben gerettet, hieß es.

