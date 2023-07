Bei einem Streit in der Nähe eines Einkaufszentrums in Berlin-Lichtenberg sind zwei Männer mit Reizgas attackiert und einer von ihnen mit einem Messer verletzt worden. Die beiden 29-Jährigen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr ambulant behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 20-jährige Tatverdächtige konnte von den Beamten nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag ermittelt werden und wurde in seiner Wohnung festgenommen.