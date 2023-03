Bei einer Auseinandersetzung hat ein 16-Jähriger einen anderen Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, trafen sich vier Jugendliche in der Nacht zum Sonntag in einem Park an der Wilhelmsaue/Mehlitzstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf. Demnach soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der 16-Jährige einem 17-Jährigen mehrere Messerstiche zugefügt haben und anschließend geflüchtet sein.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter. Polizisten nahmen den 16-Jährigen in der Nähe des Parks fest. Er kam mit Verletzungen im Gesicht und am Kopf ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

