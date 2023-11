Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der AWO Berlin für Montag und Dienstag (6./7. November) zu einem Warnstreik aufgerufen. Weitere Termine sind der 15. und 16. November, wie der Landesbezirk Berlin-Brandenburg der Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Der Aufruf richtet sich an rund 2000 Beschäftigte in der sozialen Wohlfahrtspflege. Dazu zählen unter anderem Kindertagesstätten, Migrationsberatung und sozialpädagogische Unterstützung in Schulen und Jugendeinrichtungen.