Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist erklärtes Ziel der Landesregierung. Ein Verein engagiert sich dafür seit drei Jahrzehnten. Nun zieht er Bilanz.

Der Frauenpolitische Rat in Brandenburg hat als Verein nach 30 Jahren Frauenpolitik im Land eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Gleichzeitig fordert er von der Landesregierung mehr Beachtung von Frauenthemen, insbesondere wenn es um Gesetze geht. Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) würdigte zum Jubiläum den Rat als unverzichtbaren Partner der Landesregierung.

Die Referentin des Rats, Verena Letsch, sieht in bestimmten Bereichen der Politik noch Nachholbedarf. "Ich denke es gibt inzwischen genügend Methoden und Projekte, die gezeigt haben, wie sinnvoll es ist, bei politischen Maßnahmen und Gesetzen den unterschiedlichen Einfluss auf die Geschlechter zu analysieren", sagte Letsch der Deutschen Presse-Agentur. Der Rat verzeichnet ihren Angaben zufolge seit Jahren einen Mitgliederzuwachs. Mittlerweile vertrete der Verein 300 000 Frauen im Land und 25 Organisationen. Die meisten Frauen, die sich engagieren, arbeiten ehrenamtlich.

Als größten Erfolg der vergangenen Jahre sieht die Referentin das Paritätsgesetz für gleichmäßig viele Männer und Frauen auf den Kandidatenlisten für Landtagswahlen. An der Durchsetzung hatte der Rat maßgeblich mitgewirkt. Das Gesetz sei 2020 zwar vom Landesverfassungsgericht gekippt worden, doch das Thema habe bundesweit Aufmerksamkeit erlangt und Diskussionen angeregt, sagte Letsch. "Aus meiner Sicht ist es heute einfach nicht mehr vertretbar, in einem Podium nur noch Männer zu sehen." Solche Bilder gehörten in die Vergangenheit.

Der Rat sieht sich als politische Stimme für die Frauen im Land. Einen Fokus richtete er beispielsweise auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen. "Wir haben aufgezeigt, dass die Pandemie Frauen am härtesten trifft, die Maßnahmen wiederum aber geschlechtsblind sind", sagte Letsch.

Der Rat sei ein Gegenpol zu antifeministischen Bewegungen und eine starke und unverzichtbare Stimme für Geschlechtergerechtigkeit in diesem Land, hieß es von Brandenburgs Frauenministerin zum Jubiläum. Der Dachverband engagiere sich in vielen Bereichen, darunter bei der Situation der Frauenhäuser im Land, bei Sexismus im Alltag oder auch, wenn es um das Armutsrisiko von Alleinerziehenden gehe.

Der Frauenpolitische Rat wird vom Frauenministerium gefördert. Jedes Jahr richtet der Frauenpolitische Rat die Brandenburgischen Frauenwochen aus, in diesem Jahr mit dem Titel "Gehen oder Bleiben?".

Für den Austausch und das Vernetzen von Frauen vor Ort in den Kommunen fordert der Rat mehr Möglichkeiten vom Land. Davon lebe Frauenpolitik, aber dafür fehlten Mittel. Räume dafür müsse die Politik schaffen, jenseits von Kommunalparlamenten und jenseits von Parteipolitik, sagte Letsch.

Die Referentin sprach sich auch für das Gendern aus. "Wir möchten damit diejenigen ansprechen, die sich nicht als Mann oder Frau verstehen und von Geschlechterdiskriminierung betroffen sind", sagte Letsch. Gendern sei richtig, Maßnahmen und politische Projekte im Land müssten aber gestärkt werden, damit das überhaupt passe, so Letsch. Für gleichstellungspolitische Maßnahmen stelle der Landeshaushalt kaum Mittel bereit.