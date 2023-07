Ein noch anonymer Lottospieler aus dem Havelland in Brandenburg hat den Jackpot im Spiel 6 aus 49 vom vergangenen Samstag geknackt und fast zehn Millionen Euro gewonnen. Der männliche oder weibliche Glückspilz habe als einziger bundesweit mit den Zahlen 3-10-19-33-41-45 und der Superzahl 6 die Gewinnklasse 1 abgeräumt, teilte Lotto Brandenburg am Montag mit. Er oder sie habe für zwei Ziehungen und beide Zusatzlotterien 21,90 Euro eingesetzt und nun 9.635.498,60 Euro gewonnen.

Der Schein nimmt am 5. August noch einmal an den Ziehungen teil. Der Tipper oder die Tipperin ist demnach der achte Lotto-Millionär in Brandenburg in diesem Jahr. Lotto Brandenburg rief ihn dazu auf, sich möglichst direkt in der Lottozentrale in Potsdam zu melden und empfahl, bei aller Freude auch Ruhe und - zum eigenen Schutz - Stillschweigen über den Gewinn zu bewahren.