Nach einem Brand ist das Seniorenheim in Hohen Neuendorf vorerst unbewohnbar. Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte, seien die 108 Bewohner vorübergehend in umliegenden Altenheimen untergekommen. Gebäudeteile seien zerstört worden und es gebe einen großen Wasserschaden. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr gelöscht worden.