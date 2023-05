Die Polizei im Landkreis Oberhavel sucht weiter mit Hochdruck nach zwei jungen Männern, die seit einer Herrentagsfeier am Großen Wentowsee bei Zehdenick vermisst werden. Von dem 22-Jährigen aus der Region und seinem ebenfalls 22 Jahre alten Begleiter aus Berlin fehle weiter jede Spur, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neuruppin sagte. Am Wochenende war die Region am See in Brandenburg bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden, aber ohne Erfolg.

Die Polizei im Landkreis Oberhavel sucht weiter mit Hochdruck nach zwei jungen Männern, die seit einer Herrentagsfeier am Großen Wentowsee bei Zehdenick vermisst werden. Von dem 22-Jährigen aus der Region und seinem ebenfalls 22 Jahre alten Begleiter aus Berlin fehle weiter jede Spur, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neuruppin sagte. Am Wochenende war die Region am See in Brandenburg bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden, aber ohne Erfolg.

Die 22-Jährigen hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, mit viel Alkohol gefeiert. Danach sollen sie am frühen Freitagmorgen zum Ufer des Großen Wentowsees gegangen sein, wo sie hatten weiter feiern wollen. Dort am Ufer seien danach mehrere Kleidungsstücke von Beiden gefunden worden. Damit bestehe der Verdacht, dass die Männer in den See gegangen sein könnten.

Auch an ihren Wohnorten seien die vermissten Männer bisher nicht aufgetaucht. Der See hat eine Fläche von 279 Hektar und gehört zur Oberen-Havel-Wasserstraße.