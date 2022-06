Nachdem ein Auto in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche in eine Menschengruppe gefahren ist, läuft am Mittwochmittag die Versorgung der Verletzten vor Ort. Es handele sich um einen «größeren Einsatz», sagte Kevin Bartke von der Feuerwehr Berlin im Sender ntv. Eine Person starb bei dem Vorfall. Es waren mehrere Krankenwagen und Polizeiautos vor Ort, wie eine dpa-Reporterin am Mittwochvormittag berichtete.