Das Land Berlin will die wachsende Start-up-Branche in der Hauptstadt bei der Suche nach neuen Fachkräften unterstützen. «Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil natürlich werden Talente irgendwann der Engpass sein. Da wollen wir frühzeitig gegensteuern», sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Mittwoch nach einem Austausch unter Vertretern der Start-up-Szene und Branchenverbänden in Berlin. Bei der Suche benötige es nicht nur den Blick nach Deutschland, sondern auch ins Ausland, betonte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).