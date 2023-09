Kurz vor dem "Sicherheitsgipfel" des Berliner Senats haben zwei Grünen-Bezirksbürgermeisterinnen mehr Geld für soziale Maßnahmen gegen die Probleme mit Drogensüchtigen und Obdachlosen in bestimmten Stadtteilen gefordert. In einem Konzeptpapier der Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg hieß es am Donnerstag, nötig seien vor allem mehr Heime und Plätze für Obdachlose und Drogensüchtige, mehr Sozialarbeiter in allen Bereichen, mehr Psychologen zur Betreuung, mehr Drogenkonsumräume, mehr Leute für die Ordnungsämter, zusätzliche Toiletten mit Personal in den problematischen Gegenden sowie Wachleute vor manchen Häusern und Hinterhöfen und die dortige kostenlose Reinigung.