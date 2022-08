Die Berliner Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung der Autobahn 115 (Avus) noch am Mittwoch aufgehoben werden kann. "Es sieht gut aus", sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Nachmittag. Der Sprengplatz sei gesichert worden, um so den Sperrkreis um den vom Brand betroffenen Bereich im Berliner Grunewald verkleinern zu können.