Die Berliner Polizei ist am Halloween-Abend zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Im gesamten Stadtgebiet seien unter anderem Einsatzkräfte und Passanten vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend auf X, früher Twitter, mit. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzschwerpunkte in der Stadt gab es demnach zunächst nicht. Erste Anzeigen seien geschrieben worden. Bis Dienstagabend berichtete die Polizei zunächst von keinen größeren Vorkommnissen.