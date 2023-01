Bei einem Unfall vor einer Kindertagesstätte in Hamm ist ein einjähriges Kind leicht verletzt worden. Eine 27 Jahre alte Frau war am Dienstag mit ihrem Auto auf ein haltendes Auto einer 29-Jährigen aufgefahren, in dem das einjährige Mädchen saß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde das Kind verletzt. Es wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das es den Angaben zufolge aber später wieder verlassen durfte. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1. 000 Euro.