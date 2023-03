Die Handballer der Füchse Berlin haben souverän das Viertelfinale der European League erreicht. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend das Achtelfinalrückspiel vor 4524 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den dänischen Club Skjern Handbold mit 38:32 (21:18). Bereits das Hinspiel hatten die Hauptstädter mit 28:23 für sich entschieden. Für die Füchse war es in diesem Wettbewerb der zwölfte Sieg im zwölften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Robert Weber mit acht und Lasse Andersson mit sieben Toren.