Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga nach zehn Siegen ihren ersten Punktverlust erlitten. Die Berliner kamen am Freitagabend trotz einer zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Führung beim VfL Gummersbach nicht über ein 30:30 (16:11) hinaus. Die Füchse gehen dennoch als Tabellenführer in die Länderspielpause. Bester Berliner Werfer war Mathias Gidsel mit acht Toren.