Die Füchse Berlin haben auch ihr letztes Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegte der Handball-Bundesligist beim portugiesischen Vertreter Aguas Santas Milaneza problemlos mit 29:23 (17:10). Die Füchse standen bereits vorher als Gruppensieger fest. Im Achtelfinale geht es am 21. März gegen den dänischen Club Skjern Handbold weiter.