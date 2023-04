Die Handballer der Füchse Berlin haben mit einem Kraftakt das Final Four in der European League erreicht. Die Berliner gewannen das Viertelfinal-Rückspiel vor 7911 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen mit 30:24 (17:15). Das reichte zum Weiterkommen, da das Hinspiel vor einer Woche nur 33:37 verloren wurde. Beste Berliner Werfer waren der überragende Mathias Gidsel mit zehn und Jacob Holm mit vier Toren.