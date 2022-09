Mit dem Heimsieg gegen Stuttgart haben die Füchse auch ihr drittes Saisonspiel klar gewonnen. Trainer Jaron Siewert feierte eine besonders emotionale Rückkehr.

Füchse-Trainer Jaron Siewert hatte nach dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel doppelten Grund zur Freude. Neben dem Heimsieg feierte der 28-Jährige nach seinem leichten Schlaganfall auch sein Comeback an der Seitenlinie. "Ich freue mich riesig wieder hier zu sein. Das war ein überragender Einstand gewesen. Ich bin sehr, sehr glücklich", sagte er nach dem 31:21-Erfolg gegen den TVB Stuttgart.

Siewert hatte zuletzt knapp vier Wochen aussetzen müssen, musste operiert werden. "Es war beschissen. Keine Situation, die ich irgendeinem Menschen auf der Welt wünsche. Wenn es passiert, ist man in seinem eigenen Körper gefangen", berichtete er. Jetzt sieht er sich selbst wieder bei hundert Prozent. "Jeder wusste, dass das für ihn extrem emotional heute ist. Wir wollten auch für ihn gewinnen", sagte Kapitän Paul Drux.

Glücklich war Siewert auch, dass er wieder beim Team sein kann. "Ich brauche jetzt keine Spiele mehr zuhause vor dem Fernseher. Denn ein Vergnügen war das nicht. Aber die Spieler haben in den letzten zwei Spielen auch überragend gespielt, das hat es einen dann schon ein bisschen versüßt", sagte er. Denn sportlich läuft es bei den Füchsen gerade sehr gut. Zumindest bis Sonntag übernahmen sie sogar die Tabellenspitze.

"Unsere Siege waren überzeugend. Es war ja bisher kein Fallobst dabei. Da sieht man schon, was mit dem Kader möglich ist. Es ist aber auch erst der dritte Spieltag", sagte Drux. Nach dem Auswärtssieg am Mittwoch in Wetzlar war es der zweite Sieg mit zweistelligem Tore-Vorsprung hintereinander. Das freute besonders Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. "Es ist wichtig die Spiele deutlich zu gewinnen, wenn man es kann. Weil man sicher schaut, wie die Konkurrenz spielt", sagte er.

Ein Grund für das sportliche Hoch ist, dass auf der Bank deutlich mehr Optionen als in vorigen Spielzeiten sind. "Man hat gesehen, was für Qualität wir dann von der Bank bringen können. Was das für eine Stärke in der Breite des Kaders ist", sagte Siewert. So kam Mathias Gidsel gegen Stuttgart erst nach 15 Minuten ins Spiel. Der 23-jährige Däne sorgte aber erneut für viel Belebung im Berliner Spiel.

"Er ist ein toller Spieler. In der Phase, in der er reinkommt, macht er den Unterschied", sagte Kretzschmar. Mit viel Tempo, schnellen Beinen und flinken Bewegungen stellt er gegnerische Abwehrreihen immer wieder vor Herausforderungen. "Er ist eine absolute Spielmaus. Er ist super im Eins-gegen-Eins, sieht aber auch seine Mitspieler gut. Er hat sich schnell auch an die Körperlichkeit in der Bundesliga gewöhnt", lobte ihn Drux.

