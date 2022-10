Nur vier Tage nach dem bitteren Pokal-Aus in Flensburg sind die Füchse Berlin schon wieder in der Handball-Bundesliga gefordert. Am Sonntag treten die Berliner beim SC DHfK Leipzig (16.05/Sky) an. "Vielleicht ist es gut, dass wir direkt weitermachen können und gar nicht zu lange der Niederlage nachtrauern", sagte Trainer Jaron Siewert.