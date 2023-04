Füchse-Trainer Jaron Siewert. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Foto

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg geholt und zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert. Sie gewannen am Donnerstagabend beim Tabellensechsten TSV Hannover-Burgdorf mit 33:32 (18:15). Der THW Kiel kann am Sonntag mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg aber wieder vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Robert Weber mit elf sowie Lasse Andersson und Tim Freihöfe mit je fünf Toren.

Die Gäste aus der Hauptstadt übernahmen von Beginn an die Führung. Mit einer großen Effizienz bestraften sie jeden technischen Fehler der Hausherren in der Vorwärtsbewegung. Nach gut fünf Minuten führten sie schon 5:2. Probleme bekamen die Berliner dann aber in der Defensive, denn Hannover war immer wieder mit Anspielen an den Kreis erfolgreich. Keeper Dejan Milosavljev bekam zunächst kaum einen Ball zu fassen.

So kam Hannover wieder zurück, in der 22. Minute glichen die Niedersachsen zum 22:22 aus. Doch die Füchse blieben unbeeindruckt. Und nun konnte auch Milosavljev mit einigen wichtigen Paraden glänzen. Mit einem Schlussspurt in der ersten Hälfte konnten sich die Berliner zur Halbzeit wieder eine Drei-Tore-Führung erarbeiten.

Hannover kam dann aber besser aus der Kabine und die Füchse machten zu viele Fehler. Zudem haderten sie mit einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen. In der 38. Minute nahm Trainer Jaron Siewert wutentbrannt die Auszeit. Und das half, nach gut 45 Minuten betrug die Berliner Führung erstmalig fünf Tore (27:22). Doch in der Schlussphase wurde es wieder hektisch und Hannover glich vier Minuten vor Ende zum 29:29 aus. Doch die Berliner zeigten starke Nerven und siegten doch noch knapp.

