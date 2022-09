Die Füchse Berlin präsentieren sich nach zwei Spieltagen in der Handball-Bundesliga in beachtlicher Frühform. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Göppingen folgte am Mittwochabend der 37:25-Kantersieg in Wetzlar. "Wir können mit der Leistung mehr als zufrieden sein", sagte Aushilfstrainer Bob Hanning. Auch Nationalspieler Fabian Wiede stimmte zu: "Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir die Favoriten sind und dass wir auch das Spiel dominieren wollen."

Die Füchse konnten besonders in der Defensive überzeugen. "Über unsere Verteidigung im Sieben gegen Sechs war ich richtig begeistert. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht", so Hanning. "Da haben wir Wetzlar im Angriff zur Bedeutungslosigkeit degradiert." Schon zur Halbzeit lagen die Berliner mit 18:11 vorne, auch dieses Mal konnten sie wieder viel durchwechseln. "Wir brauchen alle Spieler, wenn wir erfolgreich sein wollen", so Hanning.

Davon profitierten die jungen Matthes Langhoff und Nils Lichtlein. "Die werden dieser Mannschaft unheimlich viel geben können. Aber wir müssen sie jetzt auch einsetzen und besser machen. Weil Verletzungen im Handball unvermeidlich sind." Ein besonderes Lob bekam Eigengewächs Tim Freihofer, der mit acht Toren bester Werfer war. "Wir haben gesehen, wozu der Junge in der Lage ist. Das überrascht mich jetzt persönlich überhaupt nicht", sagte Hanning.

Kritik hatte Hanning aber dennoch: "Wenn du an Magdeburg oder Kiel rankommen willst, dann darfst du dir solche zehn Minuten wie wir in der ersten Halbzeit nicht erlauben. Das ist auch Teil der Wahrheit", sagte der Interimstrainer über die Anfangsphase, in der die Füchse mit 1:3 zurücklagen.

Am Samstag spielen die Füchse daheim gegen den TVB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky). Dann könnte Hanning wieder auf der Tribüne Platz nehmen, denn Cheftrainer Jaron Siewert steht vor der Rückkehr nach seiner Erkrankung. "Ich gehe davon aus, dass er am Samstag wieder auf der Bank sitzen wird", sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

