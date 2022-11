Nach einer kurzen Verschnaufpause müssen die Füchse Berlin drei Spiele in nur fünf Tagen absolvieren. Den Auftakt macht am Sonntag das Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen den TBV Lemgo Lippe (16.00 Uhr/Sky). "Eine brandgefährliche Mannschaft, die gegen Kiel gezeigt hat, dass sie auswärts auch große Mannschaften schlagen kann. Obwohl sie momentan in der Liga etwas weiter unten zu finden ist", warnte Trainer Jaron Siewert.