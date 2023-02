Auf die Füchse Berlin wartet nach der Weltmeisterschaftspause am Sonntag der erste echte Härtetest in der Handball-Bundesliga im neuen Jahr. "Von der Gegnerstärke steigern wir uns jetzt. Wir wollen natürlich zu Hause unbedingt die Punkte holen, um dann eine gute Ausgangslage zu haben", sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag vor der Partie in der Max-Schmeling-Halle gegen die MT Melsungen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky). Eine Woche später muss der Tabellenführer bei Meister SC Magdeburg antreten

Auf die Füchse Berlin wartet nach der Weltmeisterschaftspause am Sonntag der erste echte Härtetest in der Handball-Bundesliga im neuen Jahr. "Von der Gegnerstärke steigern wir uns jetzt. Wir wollen natürlich zu Hause unbedingt die Punkte holen, um dann eine gute Ausgangslage zu haben", sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag vor der Partie in der Max-Schmeling-Halle gegen die MT Melsungen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky). Eine Woche später muss der Tabellenführer bei Meister SC Magdeburg antreten

Der Fokus geht aber zunächst nur auf Melsungen. Der Tabellenachte ist auch diese Saison wieder eine Wundertüte. "Man weiß nie so genau, was man bei denen bekommt. Sowohl von Spiel zu Spiel, als auch im Spiel. Es ist schwer zu sagen, was sie auf die Platte bringen", sagte Siewert. Dabei gehören für ihn die Hessen nominell zu den Spitzenmannschaften der Liga. "Vom Kader her ist es natürlich eine Topmannschaft. Sie haben alles in ihren Reihen, was man braucht", sagte er.

Und doch bleiben die Hessen auch in dieser Saison bisher hinter den hohen Erwartungen zurück. Der Füchse-Coach warnt dennoch davor, den Gegner zu unterschätzen. Zumal die Berliner vergangene Spielzeit daheim gegen Melsungen knapp 28:29 verloren hatten. "Wir müssen auf jeden Fall extrem aufpassen. Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Es wird viele Aufgaben geben, die wir zu bearbeiten haben", so Siewert.

Bis auf die verletzten Lasse Andersson und Hans Lindberg steht Siewert der volle Kader zur Verfügung. Ein besonderer Fokus liegt im Spiel der Berliner auf der Abwehr, bei der es nach der WM noch nicht immer rund lief. Für Siewert hat dies aber auch immer mit der Offensive zu tun. "Wenn wir einen flüssigen Angriff spielen, leichte Tore erzielen, uns nicht die ganze Zeit abarbeiten, dann kommen wir auch besser ins Abwehrspiel. Wenn wir uns vorne schwer tun, tun wir uns auch meisten hinten schwer", so Siewert.

Füchse Twitter Füchse Spielplan Füchse Kader