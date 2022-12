Mit viel Selbstbewusstsein, aber auch großen Respekt reisen die Füchse Berlin zum nächsten Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga. "In Erlangen ist es immer schwierig und die haben diese Saison schon einige gute Spiele gemacht", sagte Nationalspieler Fabian Wiede vor der Partie beim HC Erlangen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky).