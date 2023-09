Die Berliner wollen im Ostderby gegen Magdeburg eine Serie beenden. Die Füchse sind zwar nur Außenseiter, hoffen aber auf einen Reifeprozess.

Zum Heimauftakt in der Handball-Bundesliga wartet ein Angstgegner auf die Füchse Berlin. Champions-League-Sieger SC Magdeburg (20.30 Uhr/DYN) kommt am Mittwoch in die Max-Schmeling-Halle. "Da steht eine sehr schwere Aufgabe vor uns. Aber wir werden alles tun, um gewinnen zu können. Ich warte auf diesen Moment, so einen Gegner wieder zu schlagen", sagte Kreisläufer Mijajlo Marsenic.

Seit drei Jahren warten die Füchse auf einen Erfolg gegen Magdeburg, die letzten sieben Pflichtspiele gingen allesamt verloren. Der Füchse-Coach möchte die Serie aus den Köpfen herausbekommen. "Die Bilanz spricht erst einmal nicht für uns. Wenn man sich jetzt immer darauf beschränkt und sich immer wieder darauf konzentriert, was negativ war, dann kommt es einem im Kopf natürlich vor, dass man keine Chance hat", sagte Jaron Siewert.

Der Druck wird bewusst klein gehalten. "Wir sind nicht so wie letzte Saison Favorit auf die ersten zwei Plätze. Aber wir können einfach unsere Chance suchen und warten", meinte Marsenic.

Der Serbe setzt dieses Mal deshalb auf einen kühlen Kopf und einen Reifeprozess seines Teams. Den will er schon in den ersten beiden knappen Auswärtssiegen zum Saisonstart erkannt haben. "In kritischen Momenten sind wir sehr ruhig geblieben. Das waren wir nicht am Ende der letzten Saison", sagte er.

Bei den Füchsen wird Torwart Viktor Kireev nach seiner Handverletzung wohl zurückkehren. "Medizinisch hat er die Freigabe. Aber natürlich wird er ein Tapeverband haben, der jetzt auch nicht gering ausfällt", berichtete Siewert.

