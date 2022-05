Nach rund vierwöchiger Heimspielpause erwarten die Füchse Berlin gleich einen heißen Tanz. Sie empfangen am Samstag (20.30 Uhr/Sky) in der Max-Schmeling-Halle den SC DHfK Leipzig. «Es ist ein Spiel, was Derbycharakter hat. Da ist die Tagesform wichtig und wie man bereit ist», sagte Trainer Jaron Siewert.