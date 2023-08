In der City West rund um den Kurfürstendamm beobachten Experten zunehmend Veränderungen im Einzelhandel. Zum Teil gibt es dort inzwischen sogar Leerstand. "In den 1A-Lagen Kudamm und Tauentzien haben wir kein Problem", sagte das Vorstandsmitglied der AG City Uwe Timm der "Berliner Morgenpost" (Mittwoch). "Insgesamt ist das Luxussegment von den aktuellen Entwicklungen nicht so betroffen."

Anders sei die Situation in den Nebenlagen. "Die Ladenmieten sind um rund 20 Prozent eingebrochen", sagte Timm. Viele Händler hätten sich von den Folgen der Lockdowns während der Pandemie nicht erholt. In der Folge habe der Online-Handel weiter dazugewonnen. Hinzu komme die hohe Inflation. "Vor allem kleine Einzelhändler haben zu kämpfen", sagte Timm.

Die Struktur des Angebotes werde sich in den Nebenlagen deutlich verändern. Mehr Ladengeschäfte könnten zu Büros ausgebaut werden. "Auch Gastronomie ist gefragt wie nie", sagte Timm, der auch mehr Kunst und Kultur in der City West für denkbar hält. "Wir werden uns in den Nebenlagen an neue Nutzungskonzepte gewöhnen müssen". Die AG City vertritt in Berlin nach eigenen Angaben die Interessen von mehr als 500 Mitgliedsunternehmen aus verschiedenen Branchen.