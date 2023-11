Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage legt der Online-Händler Zalando erneut Hand an seine Jahresziele. Der Umsatz dürfte im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren, teilte der Dax-Konzern am Mittwochabend in Berlin mit. Im schlechtesten Fall sei ein Rückgang auf 10,0 Milliarden Euro zu erwarten. Bislang hatte der Vorstand noch eine Entwicklung von minus 1 bis plus 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert in Aussicht gestellt. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von 300 bis 380 Millionen Euro behielt das Management bei.