Sie werden getreten, hin und wieder auch von Motten befallen oder haben Brandlöcher: Teppiche gehören zu den am stärksten beanspruchten Einrichtungsstücken. Besonders ärgerlich sind die Schäden, wenn es um hochwertige Orientteppiche geht. Claudia Diedenhoven nimmt sich ihrer an und restauriert die Stücke in aufwendiger Handarbeit.