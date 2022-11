Der Landesrechnungshof Brandenburg hat davor gewarnt, dass die finanziellen Spielräume des Landes mit dem Hilfspaket von bis zu zwei Milliarden Euro für die Folgen der Energiekrise immer kleiner werden. Die Gesamtverschuldung steige, die Zinsbelastung werde höher als bisher und die Tilgungsverpflichtungen schränkten die Spielräume künftiger Haushalte deutlich ein, macht der Rechnungshof in seinem neuen Jahresbericht deutlich, der am Montag in Potsdam vorgestellt wurde. Die Prüfer verteilen im Bericht unter anderem eine gelbe Karte an das Sportministerium für die Sportförderung und sehen Mängel bei der Unterstützung der Kultur und der Förderung von Investitionen für Bauern.