Bei der Bürgermeisterwahl in Falkensee gehen Einzelbewerber Heiko Richter und CDU-Bewerber Jan Pollmann in die Stichwahl - die SPD hat das Amt nach über 30 Jahren verloren. Der parteilose Veranstaltungsmanager Richter erhielt am Sonntag bei der Wahl in der 45.000-Einwohner-Stadt die meisten Stimmen und kam auf 37,4 Prozent. Dahinter folgte Pollmann, Regierungsdirektor im Verteidigungsministerium, mit 28 Prozent. Die SPD stellte in der Stadt im Havelland westlich von Berlin seit 1990 den Bürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber Heiko Müller war nicht mehr angetreten.