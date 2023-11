Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei hat der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Milower Land dazu aufgerufen, sich nicht an Spekulationen im Internet zu beteiligen. "Das bringt nichts, die Leute sollen bitte abwarten", sagte Felix Menzel am Samstagmorgen der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". "Ich hoffe, dass niemand verletzt wird - weder von der Bevölkerung noch von den Einsatzkräften." Die Situation sei beunruhigend und außergewöhnlich. "Hoffentlich behalten alle die Nerven."

Der Einsatz im Gemeindeortsteil Vieritz im Landkreis Havelland dauerte am Samstagmorgen nach rund 19 Stunden an. Die Polizei war am Freitag um 13.45 Uhr im Ort Vieritz eingetroffen, der etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel liegt. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung war auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatzort ausgerückt. Es hatte nach Polizeiangaben einen Beschluss des Amtsgerichts gegeben - angeregt vom Jugendamt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren aber zunächst unklar. Auch Details zur bewaffneten Person gab es zunächst nicht.