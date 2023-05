Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der L20 zwischen Schönwalde-Glien (Landkreis Havelland) und Bötzow tödlich verletzt worden. Der Mann erlag seinen Verletzungen in der Nacht im Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war der Biker am Montagnachmittag beim Überholen einer Autokolonne in ein Auto gefahren, das gerade links abbiegen wollte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo er später verstarb. Der Autofahrer sowie der Beifahrer wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Das Alter der beiden Insassen ist bislang noch unklar.