Trainer Felix Magath von Fußball-Bundesligist Hertha BSC befürchtet ein Relegationsspiel gegen seinen langjährigen Club Hamburger SV. «Das war mein Gefühl von Anfang an. Je näher man dahin kommt, desto deutlicher wird diese Partie», sagte Magath nach dem 1:2 gegen den FSV Mainz 05 am Samstag. Allerdings könnte seine Sorge am Sonntag bereits dahin sein. Sollte der VfB Stuttgart beim FC Bayern München verlieren, wären die Berliner gerettet.