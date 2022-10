Schauspieler Hardy Krüger jr. macht sich wegen der Energiekrise in Deutschland Sorgen um sein Café, das er gemeinsam mit seiner Frau Alice in Berlin betreibt. "Die Kosten werden uns wahrscheinlich ganz schön das Leben vermiesen", sagte er am Mittwochabend am Rande der "Tribute to Bambi"-Gala in Berlin. "Wir arbeiten und backen und machen alles selber. Da brauchen wir natürlich viel Strom. Und wir hoffen natürlich, das wir weitermachen können." In diesen Zeiten könne man nicht planen, sondern nur reagieren.