Die Herren des Berliner HC haben den dritten Finaleinzug in Serie verpasst. Der Sieger der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag das Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt/Main mit 6:7 (1:2) gegen den Club an der Alster. Die Entscheidung markierte Tom Stroink (60. Minute) 39 Sekunden vor dem Ende.