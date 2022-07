Hollywoodstar Brad Pitt ist zurück in Deutschland. In Berlin stellt er seinen neuen Film "Bullet Train" vor. Erst gibt's ein Fotoshooting - dann eine große metaphysische Frage.

Hollywood-Star Brad Pitt (58) hat in Berlin seinen neuen Film vorgestellt. In der Actionkomödie "Bullet Train" spielt er einen Auftragskiller, der bisher vom Pech verfolgt war. Am Dienstag machte das Filmteam zunächst Fotos in der Nähe des Brandenburger Tors, dann gab es eine Pressekonferenz. Pitt erschien im rosafarbenen Outfit, mit Kette und zurückgestrichenen Haaren.