Im neuerlichen Prozess gegen den Holocaust-Leugner Horst Mahler sind die Plädoyers verschoben worden. Der ursprünglich angesetzte Termin am Donnerstag sei wegen der Erkrankung einer Beisitzerin des Gerichts aufgehoben worden, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Potsdam mit. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sollen nun am kommenden Dienstag gehalten werden. Bis zum Urteil sollen dann noch weitere Verhandlungstermine bestimmt werden, weil sich Mahler in seinem letzten Wort noch einmal ausführlich äußern will.