Frauen in Brandenburg sollen nach den Plänen von Innenminister Michael Stübgen (CDU) stärker gegen häusliche Gewalt geschützt werden. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass die Täter künftig nicht nur zehn Tage, sondern zwei Wochen lang aus der Wohnung verwiesen werden können. Das teilte das Innenministerium am Samstag mit, die «Märkische Oderzeitung» hatte zuvor über die Gesetzespläne berichtet. Der Zeitraum könne um weitere zwei Wochen verlängert werden. In Hochrisikofällen sollen für potenzielle Gewalt- und Sexualstraftäter auch elektronische Fußfesseln möglich sein.