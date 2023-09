Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg hat vor dem Landtag gegen die Personallücke bei der Landespolizei demonstriert. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Zielzahl von 8500 Polizeibediensteten am Ende der Legislaturperiode reiche bei weitem nicht aus, sagte die Landeschefin der GdP, Anita Kirsten, am Mittwoch bei der GdP-Aktion "Wir backen uns unsere Kollegen selbst!".