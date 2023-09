Mehr als ein halbes Jahr nach der Wiederholungswahl in Berlin hat die Koalition aus CDU und SPD in der Wählergunst verloren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage im Auftrag von "Bild" und "B.Z." kommt die Koalition auf nur noch 43 Prozent (April: 48).