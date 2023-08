Wegen der Zertrennung von Glasfaserkabeln bei Tiefbauarbeiten sind in Berlin noch immer Tausende TV- und Internetanschlüsse gestört. Unterdessen seien zwar 75 Prozent der durchtrennten Fasern wieder zusammengefügt, aber noch 5000 Internetanschlüsse und etwa 25 000 TV-Anschlüsse ohne Signal, teilte der Telekommunikationsanbieter Tele Columbus am Samstagabend mit. Die Reparaturarbeiten sollen demnach ohne Unterbrechung fortgeführt und am Sonntagvormittag beendet sein.