Nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Beschränkungen dürfen die Menschen in Deutschland wieder in großen Gruppen feiern und Silvesterfeuerwerk zünden. Die Polizei in Brandenburg stellt sich auf viele Einsätze ein. "Die Polizei hat generell den Jahreswechsel auf ihrem Schwerpunktkalender, weil die Einsatzzahlen und Notrufe steigen", sagte Kathrin Schwartz, Sprecherin im Polizeipräsidium Potsdam, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.