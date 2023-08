Wegen der mutmaßlichen Beteiligungen an Ausschreitungen in einem Fanblock von Schalke 04 nach einem Spiel gegen Hertha BSC ist ein 29-jähriger Mann aus Hessen angeklagt worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Schalke-Fan gefährliche Körperverletzung, Angriff auf Polizisten und Landfriedensbruch vor, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.