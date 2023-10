Das Gefängnis Tegel gehört zu den ältesten und größten in Deutschland - um an die 125-jährige Geschichte zu erinnern, ist für Freitag (6. Oktober) eine Veranstaltung mit Gästen aus Politik und Justiz geplant. In der Anstaltskirche wird dann auch Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) erwartet.