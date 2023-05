Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hält weitere Investitionen in die Sicherheit der Gefängnisse und die Ausstattung der dortigen Mitarbeiter für dringend geboten. In den vergangenen Jahren sei das Training der Bediensteten vernachlässigt worden und die Ausstattung teilweise veraltet, sagte Hoffmann am Mittwoch in der JVA in Brandenburg/Havel. Hinzu komme, dass die Zahl der Gewaltdelikte innerhalb der Gefängnismauern zuletzt anstieg, obwohl die Zahl der Inhaftierten sank. Hoffmann machte unter anderem neuartige Drogen für den Anstieg der Gewaltbereitschaft vieler Gefangener verantwortlich.

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hält weitere Investitionen in die Sicherheit der Gefängnisse und die Ausstattung der dortigen Mitarbeiter für dringend geboten. In den vergangenen Jahren sei das Training der Bediensteten vernachlässigt worden und die Ausstattung teilweise veraltet, sagte Hoffmann am Mittwoch in der JVA in Brandenburg/Havel. Hinzu komme, dass die Zahl der Gewaltdelikte innerhalb der Gefängnismauern zuletzt anstieg, obwohl die Zahl der Inhaftierten sank. Hoffmann machte unter anderem neuartige Drogen für den Anstieg der Gewaltbereitschaft vieler Gefangener verantwortlich.

Nach einer Sicherheitsanalyse im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Ministerin 200.000 Euro in die Ausrüstung der Bediensteten investiert - angeschafft wurden Schutzanzüge mit Protektoren, Hiebwaffen und Hochsicherheitsfesseln. So sollen die Bediensteten bei Einsätzen besser geschützt sein. Zuletzt mussten die Angestellten bei heiklen Einsätzen die aussortierte Ausrüstung der Landespolizei tragen.

Eine besondere Herausforderung in den Gefängnissen ist aus Sicht der Justizministerin außerdem das Aufspüren von Drogen und anderen "psychoaktiven Substanzen". Mit zwei Spürhunden für die sechs Gefängnisse im Land habe man einen ersten Schritt getan. Derzeit werde zudem ein Drogen-Detektionsgerät erprobt. Seit März wurden so bereits sechs Mal Betäubungsmittel in der Haftanstalt in Cottbus entdeckt.